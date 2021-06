Marvel's Guardians of the Galaxy: trailer con data d'uscita per l'avventura single player

Ad aprire la conferenza Square Enix dell'E3 2021 è stato il nuovo progetto di Eidos Montreal di cui si è chiacchierato spesso nel corso degli ultimi giorni, ovvero Marvel's Guardians of the Galaxy.

Alla fine le voci di corridoio sono state confermate dal trailer d'annuncio del gioco il cui protagonista assoluto sarà Starlord, che è l'unico personaggio che potrà essere controllato direttamente dal giocatore in questo action adventure esclusivamente single player con telecamera in terza persona. Nel corso dell'avventura, che sarà lineare, sarà possibile farsi accompagnare dagli altri Guardiani, ovvero Drax, Gamora, Rocket Raccoon e Groot. Gli sviluppatori hanno inoltre promesso la presenza di dialoghi a scelta multipla che potrebbero avere delle conseguenze a livello narrativo sebbene sia stato confermato che non vi saranno finali multipli. Va infine precisato che il gioco non è ambientato nello stesso universo di Marvel's Avengers ed è quindi un prodotto separato dal game as a service.

Prima di lasciarvi al trailer, che mostra anche la nuova caratterizzazione estetica dei personaggi, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 26 ottobre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.