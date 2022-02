Marvel's Guardians of the Galaxy ha venduto sotto le aspettative al lancio

Square Enix ha pubblicato il report finanziario dell'ultimo trimestre dal quale merge una iniziale insoddisfazione per le vendite di Marvel's Guardians of the Galaxy, al lancio infatti il gioco ha venduto al di sotto delle aspettative.

"Nonostante le recensioni positive, le vendite al lancio non hanno rispettato le previsioni", questo è quanto si legge nel report, tuttavia la situazione è migliorata successivamente: "dal mese di novembre le vendite hanno avuto una vera e propria ripartenza grazie ad una serie di iniziative promozionali e stanno continuando a crescere anche in queste prime settimane del 2022."

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, il gioco è stato accolto positivamente da pubblico e critica ma ha faticato ad emergere in un periodo affollato come ottobre (dove si concentrano solitamente i lanci dei grandi blockbuster di Natale), tuttavia dalle settimane successive al lancio la situazione sembra migliorata a livello commerciale, come confermato dal publisher nel report per gli azionisti.

Square Enix sta faticando a ottenere grandi successi dalle licenze Marvel, Marvel's Avengers ha avuto un tiepido riscontro e nonostante gli aggiornamenti gratuiti e l'ottimo supporto post lancio, il gioco fatica ancora oggi a mantenere ed espandere il suo pubblico di riferimento.