Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo video: la musica anni '80 influenza il gameplay

Dopo aver illustrato il processo creativo che ha portato alla definizione del design degli eroi di Marvel's Guardians of the Galaxy, i ragazzi di Eidos Montreal dedicano il nuovo video diario dell'avventura sci-fi targata Square Enix all'incrollabile amore di Star-Lord per la musica anni '80.

Il nuovo approfondimento realizzato dagli sviluppatori canadesi si riallaccia al precedente trailer sull'importanza del combat system di Marvel's Guardians of the Galaxy per ricordarci che, vestendo i panni di Star-Lord, avremo modo di influenzare in maniera profonda il comportamento e l'attitudine al gameplay di ogni compagno di squadra.

La passione per la musica anni '80 di Quill sarà perciò un elemento ricorrente della storia, con scenette che vedranno il protagonista condividere con gli altri Guardiani della Galassia il proprio amore per i KISS, il rock e il pop new wave dei mitici anni '80. Nel mangianastri custodito gelosamente da Star-Lord, di conseguenza, troveranno spazio tantissime canzoni di quel periodo, oltre a dei brani rock appositamente realizzati per il nuovo gioco di Square Enix. Ma non è tutto.

Sempre a detta degli autori di Eidos Montreal, nel corso dell'avventura potremo infondere coraggio, spirito di appartenenza o rabbia ai singoli membri della squadra capitanata da Quill servendoci, appunto, della forte "carica emozionale" garantita dalle canzoni presenti nel Walkman di Star-Lord.

Prima di lasciarvi ai commenti e al video in cima alla notizia, vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile dal 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Nintendo Switch in versione Cloud.