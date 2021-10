Marvel's Guardians of the Galaxy: Zero to Hero, il secondo singolo degli Star-Lord

Eidos Montreal ha pubblicato un nuovo video di Marvel's Guardians of the Galaxy basato sul brano degli Star-Lord, Zero to Hero. Entrambi i singoli del gruppo sono inclusi nella playlist ufficiale del gioco.

Ispirato ai cartoni animati degli anni '80, il video punta i riflettori sulla nostalgia offrendo un'imbeccata sui motivi per cui Peter Quill ha scelto l'appellativo Star-Lord nell'universo dei Guardiani della Galassia. E' stata pubblicata anche una vecchia registrazione live del singolo su VHS, con gli Star-Lord in tutta la gloria dei lunghi capelli al vento...

Zero to Hero e Space Riders With No Names degli Star-Lord arricchiscono la playlist di Marvel's Guardians of the Galaxy che include 30 tracce di artisti leggendari come Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard e Blondie. I brani in questione sono presenti anche nel gioco con la possibilità di sostituirli con alternative a prova di streaming in caso di necessità.

Il nuovo gioco dei Guardiani della Galassia esce in tutto il mondo il 26 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, nonchè su GeForceNow e Nintendo Switch via Cloud in alcuni territori. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Marvel's Guardians of the Galaxy, abbiamo passo tre ore in compagnia di Guardiani della Galassia, in attesa della recensione.