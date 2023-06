Marvel's Iron Man combatterà in Unreal Engine 5: la conferma da EA

Dopo aver svelato che Marvel's Iron Man sarà open world, gli annunci di lavoro pubblicati da Electronic Arts confermano un ulteriore dettaglio relativo all'avventura supereroistica.

Nel cercare un nuovo Senior Audio Software Developer da inserire nel team di EA Motive, il publisher conferma infatti definitivamente il motore grafico che animerà la produzione. Marvel's Iron Man, come già ipotizzato in precedenza, sarà realizzato in Unreal Engine 5, l'ultima e promettente iterazione dell'engine di Epic Games. L'avventura con protagonista Tony Stark vedrà dunque in azione il medesimo motore grafico di Hellblade II: Senua's Saga e altri titoli next gen attualmente in sviluppo.

Al momento, gli sviluppatori di EA Motive non hanno condiviso molti dettagli su Marvel's Iron Man, ancora privo di una finestra di lancio. La conferma che il gioco utilizzerà l'UE5 dovrebbe ad ogni modo confermare che il titolo troverà spazio esclusivamente sugli hardware più recenti, con PlayStation 4 e Xbox One probabilmente escluse dal computo.



In attesa di aggiornamenti ufficiali, segnaliamo che i lavori su Marvel's Iron Man dovrebbero ormai essere entrati nel vivo. L'annuncio dell'avventura single player risale all'autunno dello scorso anno e da allora EA Motive ha completato il proprio lavoro su Dead Space Remake, conquistandosi con il rifacimento dell'horror sci-fi il plauso di critica e pubblico.