Marvel's Iron-Man: EA Motive sta lavorando con i fan per avere i giusti feedback

Electronic Arts ha fatto sapere di aver promosso un focus group composto da membri della community Marvel per ottenere feedback sinceri e reali su Marvel's Iron-Man, il nuovo gioco dedicato al celebre personaggio attualmente in fase di sviluppo presso EA Motive.

EA Marvel's Iron-Man è sviluppato con Unreal Engine 5, la compagnia vuole assicurarsi che il gioco sia speciale e per questo sta collaborando attivamente con Marvel in fase di pre-produzione, ma non solo perché il publisher ha anche dato vita ad un gruppo che include fan di Iron-Man e del mondo Marvel per ricevere feedback sul processo di sviluppo del gioco.

Si tratta di un modus operandi già adottato da Electronic Arts per il remake di Dead Space, titolo uscito lo scorso mese di gennaio e accolto positivamente da pubblico e critica. Secondo un report, Marvel sarebbe stufa del flop dei suoi videogiochi (pensiamo a Marvel's Avengers o Marvel's Guardians of the Galaxy) e per questo starebbe lavorando per aumentare la qualità dei videogiochi prodotti dai partner esterni come Electronic Arts.

L'idea di chiedere supporto ad un gruppo composto da membri della community sembra aver dato i suoi frutti con Dead Space Remake, ed Electronic Arts vuole continuare su questa strada anche con Marvel's Iron-Man.