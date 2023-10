Marvel's Iron Man girerà su Unreal Engine 5 e 'sarà speciale': le ultime da EA Motive

Alla luce delle tante anticipazioni provenienti dagli annunci di lavoro su Marvel's Iron Man tra Unreal Engine 5 e gameplay open world, Patrick Klaus di EA Motive riguadagna le pagine del sito ufficiale di Electronic Arts per condividere le ultime novità su questo ambizioso progetto.

Il General Manager della sussidiaria canadese di Electronic Arts si rivolge direttamente agli appassionati per ringraziarli della calorosa accoglienza riservata al remake di Dead Space: Klaus spiega infatti che "questo progetto è stata una grande pietra miliare per tutti noi, poiché ci ha dato la possibilità di mostrare la nostra passione, il nostro impegno e la nostra competenza in tutto ciò che facciamo. Da allora, la nostra attenzione si è spostata sul progetto di Iron Man, un titolo che ci dà l'opportunità di lavorare (e giocare!) con un'altra proprietà intellettuale straordinaria".

L'esponente di EA Motive entra quindi nel merito del lavoro portato avanti dal suo team per spiegare come "siamo ancora all'inizio della nostra fase di pre-produzione e ci siamo prendendo tutto il tempo necessario per assicurarci di gettare le migliori basi possibili per lo sviluppo. Ma stiamo già trovando un mare di opportunità per la storia, il design e il gameplay di Iron Man, è emozionante vedere come la nostra fantasia stia prendendo vita. Anche in questa fase del processo creativo siamo costantemente in contatto con Marvel per scambiarci idee e feedback praticamente su tutti gli aspetti dello sviluppo. Nel frattempo, abbiamo scelto Unreal Engine 5 come motore di gioco, in questo modo possiamo sfruttare appieno tutte le competenze del nostro team di sviluppo e consentirgli di creare qualcosa di veramente speciale".

Al messaggio condiviso da Klaus s'accompagna una nuova tornata di assunzioni che interessa ogni settore di EA Motive, dai designer agli autori passando per i programmatori e i responsabili delle pubbliche relazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti da EA Motive, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su cosa sappiamo dell'avventura single player Marvel's Iron Man.