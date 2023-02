Marvel's Iron Man, i lavori sono iniziati: 'E' in buone mani', assicura EA Motive

Dopo aver pubblicato Dead Space Remake ed ottenuti ampi consensi di critica pubblico, EA Motive guarda già al futuro e si prepara ai suoi prossimi progetti. E dopo i Necromorfi ad attendere il team di sviluppo sembra esserci nientemeno che Iron Man.

Sembra infatti che il gioco di Iron Man targato EA Motive annunciato lo scorso settembre sia entrato in piena produzione, questo stando almeno a quanto dichiarato dal team nel corso di un AMA (ask me anything) su Reddit incentrato anche sui prossimi piani per l'IP di Dead Space. Nel confermare che gli autori di Dead Space Remake "si prenderanno una vacanza" ora che lo sviluppo del gioco principale è concluso, lo studio interno di Electronic Arts specifica che "abbiamo un fantastico team qui a Motive che ha iniziato i lavori su Iron Man, e possiamo assicurarvi che è in buone mani".

Non vengono rivelati ulteriori dettagli sul gioco, ma in ogni caso sembra piuttosto chiaro e probabile che l'ancora misterioso Marvel's Iron Man sarà il prossimo gioco su cui Motive concentrerà i suoi sforzi. Sempre nel corso dell'AMA è stato ribadito che ci sono idee per il futuro di Dead Space, sebbene per il momento è ancora presto per vederle messe in atto. Chissà se la serie proseguirà con un remake di Dead Space 2, oppure con un episodio del tutto inedito.