Marvel's Iron Man's VR: alla scoperta del sistema di combattimento

A pochissimi giorni dal lancio di Marvel's Iron Man, seconda grande esclusiva PlayStation di quest'estate, il director Ryan Payton è intervenuto sul blog istituzionale della casa giapponese per portarci alla scoperta delle principali componenti della produzioni.

Oltre ad aver parlato degli ambienti, della longevità e dei comprimari di Marvel's Iron Man, il creativo di Camouflage ha speso molte parole anche sul sistema di combattimento, mediante il quale potremo condurre in battaglia l'uomo di ferro. Nel corso della campagna verranno introdotte man mano nuove meccaniche, alcune delle quali sono state descritte nel dettaglio. La più semplice, ma anche una delle più importanti, è lo Scatto, la cui frequenza di utilizzo nel gioco completo sarà maggiore a quanto visto nella demo di Marvel's Iron Man. Ci sono poi il Pugno a Razzo, che consta di una combo da tre colpi in rapida successione, il Colpo a Terra, che consente di piombare sui nemici con impeto devastante, e l'Uniraggio, un fascio di energia devastante che fuoriesce dal petto di Iron Man e che prima di essere utilizzato va caricato colpendo i nemici con gli altri attacchi. Da segnalare inoltre le Armi Ausiliare nei guanti, come il Repulsore Caricato e la Bomba Intelligente, sbloccabili spendendo dei punti di ricerca alla Stazione Armatura. Sono particolarmente indicate per conclude le combo da tre colpi del Pugno a Razzo.

Pronti ad indossare l'armatura di Tony Stark in Realtà Virtuale? Marvel's Iron Man verrà lanciato in esclusiva su PlayStation VR il prossimo 3 luglio.