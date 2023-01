Marvel's Iron Man spicca il volo con l'Unreal Engine 5? Indizio da un annuncio di lavoro

Dopo l'annuncio dello scorso mese di settembre, il nuovo Marvel's Spider-Man di EA Motive Studio è volato via dai riflettori. Sebbene ufficialmente sia ancora lontano dalla luci della ribalta, il progetto è tornato a far parlare di sé grazie ad un indizio scovato in un annuncio di lavoro dello studio canadese.

Esiste una possibilità che Marvel's Iron Man sia sviluppato con l'Unreal Engine 5, piuttosto che con il Frostbite Engine, motore grafico della casa che EA Motive Studio ha usato pure per Star Wars Squadrons e il sempre più vicino remake di Dead Space. A suggerirlo è un annuncio di lavoro per un Senior Level Designer, che cerca un candidato dotato di "familiarità con un avanzato motore di gioco come Unreal".

Sebbene non rappresenti una conferma ufficiale, il dettaglio non può certamente essere ignorato. Sono diversi gli studi di Electronic Arts ad aver già accantonato il motore di DICE in favore della soluzione di Epic Games. Star Wars Jedi: Fallen Order, ad esempio, è mosso dall'Unreal Engine 4, così come lo sarà il suo seguito Star Wars Jedi: Survivor. Lo stesso dicasi per il prossimo Mass Effect, che BioWare sta sviluppando in Unreal Engine. Se a ciò aggiungiamo i rumor che vogliono il prossimo WRC tripla A di Codemasters utilizzare lo stesso motore grafico, allora possiamo tranquillamente affermare che le evidenze a sostegno di questa eventualità non mancano affatto.

A proposito di Marvel's Iron Man, nel caso vi foste persi l'annuncio vi diciamo che si tratta di un'avventura single player in prima persona pensata per portare a schermo il carisma di Tony Stark e offrire ai giocatori il brivido di indossare la sua corazza. A detta di Electronic Arts, si tratta solamente del primo di una serie di giochi destinati ad essere realizzati in collaborazione con Marvel Entertainment e con il supporto della divisione Marvel Games. Lo scorso settembre, quando è avvenuto l'annuncio, Marvel's Iron Man si trovava ancora nella fase di pre-produzione ed è attualmente privo di una data di lancio.