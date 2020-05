Marvel's Iron Man VR: demo disponibile ora, annunciato un bundle con il visore

A sorpresa, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato la demo di Marvel's Iron Man VR sul PlayStation Store europeo, annunciato anche un bundle con il visore. Di seguito il link per il download e tutti i dettagli.

"Saetta in volo nel ruolo di Iron Man per un'esperienza VR senza precedenti, disponibile su PlayStationStore. Affronta alcune missioni del gioco nella demo, volando intorno a Malibu ai comandi della storica armatura di Iron Man e usando le sue abilità. Dopo aver padroneggiato l'arte del volo, indossa l'armatura in caduta libera e neutralizza i droni Stark rielaborati che ti separano da Pepper. Gioca la demo di Marvel's Iron Man VR per sbloccare la Decorazione armatura Lava fusa da usare nel gioco completo!"

La demo di Marvel's Iron Man VR è disponibile sul PSN, il file pesa 25 GB, tra le lingue supportate troviamo anche italiano, francese, spagnolo, giapponese, polacco, tedesco, russo e portoghese. Sony ha anche annunciato un bundle che include un visore PlayStation VR e una copia del gioco, disponibile negli Stati Uniti, Canada, Costa Rica, Guatemala, Messico e Repubblica Dominicana. Per l'Europa è stato annunciato un pacchetto che include una copia del gioco e due controller Move al prezzo di 99.99 euro, uscita prevista per il 3 luglio.