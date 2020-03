Marvel's Iron Man VR: demo presto disponibile sul PlayStation Store?

L'account Twitter PSNRelease (lo stesso che ha svelato l'esistenza di Star Wars Project Maverick) ha segnalato l'aggiunta della demo di Marvel's Iron Man VR nei database del PlayStation Store giapponese e asiatico, al momento però il file non è ancora disponibile per il download.

La demo è contrassegnata dai codici CUSA18232 (Giappone) e CUSA18303 (Asia), il fatto che la entry abbia fatto la sua comparsa conferma l'esistenza della versione di prova, tuttavia non ci sono ancora dettagli riguardo la data di pubblicazione della demo di Marvel's Iron-Man VR.

Il nuovo gioco di Iron-Man per PlayStation VR era inizialmente previsto per la fine di febbraio ma è stato successivamente rimandato al 15 maggio, Marvel's Iron-Man VR uscirà in versione Standard e Deluxe con la seconda che includerà vari contenuti bonus tra cui quattro decorazioni armatura, dodici punti ricerca e la colonna sonora in formato digitale, oltre ad una tema per PS4.

Il progetto ha suscitato un discreto entusiasmo sin dal momento della presentazione, ricordiamo che Marvel's Iron-Man uscirà in esclusiva su PlayStation VR, non sono previsti porting per altre piattaforme o versioni non compatibili con la Realtà Virtuale.