Marvel's Iron Man VR: dettagli sul Gioco Playstation VR in uscita nell'Estate 2019

Durante il live streaming Playstation State of Play, Sony ha dedicato molta attenzione al tema della Realtà Virtuale, aprendo l'evento con un nuovo annuncio.

Ad inaugurare il nuovo format comunicativo è stato infatti il Trailer di Marvel's Iron Man VR, con il quale il progetto è stato ufficialmente presentato al pubblico per la prima volta. Su questa nuova esclusiva dedicata a Playstation VR, emergono ora alcuni dettagli ulteriori. Tra queste, scopriamo le interessanti origini dell'armatura che sarà indossata da Iron Man all'interno del Gioco. Quest'ultima è infatti stata creata dal noto illustratore della Casa delle Idee Adi Granov. Cosa ne pensate del risultato, vi piace questa versione?

La realizzazione di Marvel's Iron Man VR è il risultato di una collaborazione tra Sony Interactive Entertainment, Marvel Games e Camouflaj. Nelle intenzioni del Team di Sviluppo, il Gioco punta a "[...]raccontare ben più di una classica origin story. In Marvel’s Iron Man VR il giocatore, nei panni del geniale inventore Tony Stark, affronta i fantasmi del passato, forze potenti che cercano di rovinare lui e tutto ciò che rappresenta". Ad ora il Titolo non dispone di una data di pubblicazione precisa, ma Sony ha indicato l'estate 2019 come generica finestra di lancio di questo Gioco dedicato al celebre super-eroe Marvel. Siete curiosi di saperne di più?



Per i Lettori che desiderano maggiori informazioni sull'ultimo evento di Casa Sony, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale su State of Play, all'interno del quale il nostro Giuseppe Arace ne discute approfonditamente.