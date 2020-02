Marvel's Iron Man VR: emergono nuovi dettagli su gameplay e storia

Dopo un periodo d'assenza dalle scene, dovuto probabilmente alla volontà da parte degli sviluppatori di ultimare i lavori sul gioco, si torna a parlare di Marvel's Iron Man VR, di cui sono emersi alcuni dettagli grazie alla recente classificazione da parte dell'ESRB.

Nella descrizione del titolo da parte dell'ente americano, il quale ha deciso che potrà essere giocato da utenti di almeno 13 anni, è infatti possibile estrapolare alcune interessanti informazioni sul gameplay e sulla trama che farà da sfondo all'avventura. Pare infatti che il nostro Tony Stark si ritroverà a combattere con una minaccia che metterà a dura prova la sua compagnia, anche se non vi sono indizi specifici sull'identità del principale villain del gioco. Passando invece al combat system, sembra che i giocatori si ritroveranno a doversi scontrare con dei droni da combattimento e con possenti carri armati e, per farlo, disporranno di missili, laser e raggi repulsivi grazie ai quali si avranno esplosioni coreografiche a schermo.

Vi ricordiamo che il gioco potrà essere giocato esclusivamente dai possessori di un caschetto per la realtà virtuale targato Sony. Nel caso in cui vi fosse sfuggito, di recente Marvel's Iron Man VR è stato rinviato e la sua uscita è ora prevista per il prossimo 15 maggio 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Marvel's Iron Man VR.