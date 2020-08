Marvel's Iron Man VR si evolve: tutte le novità dell'update con il New Game Plus

Blaine Higdon del team Camouflaj conferma il lancio del primo "Major Update" di Marvel's Iron Man VR: l'aggiornamento arricchisce l'esperienza ludica di un nuovo aggiornamento gratuito per Marvel's Iron Man VR con tante novità tra New Game Plus, armi inedite e modalità aggiuntive

L'update in questione, completamente gratuito per chi possiede già il titolo in Realtà Virtuale su PlayStation 4, introduce la richiesta modalità Nuova Partita + che permette agli emuli di Iron Man di rigiocare la storia mantenendo tutti i potenziamenti e i Punti Ricerca acquisiti nella cosiddetta "prima run".

Con l'aggiornamento che porta l'esperienza VR di Camouflaj alla versione 1.06 è possibile cimentarsi con le sfide offerte dal titolo in modalità Supremo, un nuovo livello di difficoltà che metterà a dura prova i giocatori più esperti. Oltre al New Game Plus e alla difficoltà Supremo, l'ultima patch aggiunge nuove armi come il Repulsore a Raggio Continuo, il Cannone EM, il Microsciame e la Bomba Gravitazionale.

Oltre a queste armi, la Stazione Armatura presente nel garage di Tony Stark vedrà l'ingresso di nuove sfide e di ulteriori decorazioni personalizzate. Con l'update 1.06 di Marvel's Iron Man VR, infine, assisteremo a dei tempi di caricamento ridotti, all'aggiunta di un'opzione per saltare i filmati delle missioni già completate e alla trasformazione in attività secondarie facoltative di due missioni della storia. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Marvel's Iron Man VR.