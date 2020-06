Quanto è grande Marvel's Iron Man VR? Nuovi dettagli su longevità e dimensioni della mappa

Scambiando quattro chiacchiere con i ragazzi del PlayStation Blog, Ryan Payton di Camouflaj ha delineato i contenuti di Marvel's Iron Man VR e svelato degli interessanti dettagli sulla longevità, sul gameplay e sulle dimensioni della mappa dell'avventura da vivere inforcando il visore PS VR su PS4.

Il direttore della software house di Seattle ha esordito affermando che il gioco, originariamente, prevedeva una longevità di circa 4-5 ore, ma che le numerose aggiunte apportate al titolo hanno portato a un raddoppio di quella cifra, il che significa che la campagna di Marvel's Iron Man VR dovrebbe durare non meno di 8 ore.

Sempre a detta di Payton, l'esperienza ludica offerta dall'avventura potrà essere fruita all'interno di scenari enormi: indossando l'esoscheletro di Tony Stark potremo sfrecciare tra i grattacieli di Shanghai, potremo seguire in volo l'Helicarrier della SHIELD ed esplorare liberamente il circondario della struttura Stark, oltre a degli scenari non ancora svelati dagli sviluppatori.

In merito all'equipaggiamento adottato dagli emuli dell'eccentrico multimilionario della Marvel, Payton spiega che la volontà del team di Camouflaj era quella di offrire agli utenti l'opportunità di "fondersi insieme all'armatura di Tony e sentirsi un tutt'uno con essa verso la fine della campagna". Solo progredendo nelle missioni dell'avventura, quindi, acquisiremo la dimestichezza necessaria a farci sentire dei supereroi (quasi) invincibili. Non a caso, una componente essenziale dell'ecosistema ludico e contenutistico dell'opera sarà rappresentata dal garage di Tony Stark e dalle ampie possibilità di personalizzazione dell'armatura accessibili ai giocatori.

Infine, il direttore di Camouflaj ha rivelato che nella storia avremo modo di interagire con personaggi come Pepper Potts, Nick Fury e l'intelligenza artificiale FRIDAY. A questo punto non ci resta che ricordarvi l'uscita di Marvel's Iron Man VR, prevista per venerdì 3 luglio in esclusiva su PlayStation 4 con PS VR.