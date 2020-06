Marvel's Iron Man VR, nuovo video: cosa c'è nel garage di Tony Stark?

Nel nuovo video di Marvel's Iron Man VR confezionato da Camouflaj, il designer Ryan Darcey e il direttore Ryan Payton mostrano gli strumenti ipertecnologici con cui avremo modo di armeggiare accedendo al garage di Tony Stark nella nuova esperienza in Realtà Virtuale da vivere su PS4 con PlayStation VR.

Il video dietro le quinte di Marvel's Iron Man VR è accompagnato da un messaggio in cui la produttrice di Camouflaj Yara Abou Samra spiega che "sin dall'inizio dello sviluppo, sapevamo che il garage di Stark sarebbe stato essenziale nel nostro gioco in realtà virtuale. Doveva essere un posto dove i giocatori avrebbero compreso la piena fantasia dell'inventore Tony. Voelvamo che il garage consentisse agli utenti di armeggiare tra tecnologie avveniristiche e migliorare la propria tuta per diventare più potenti progredendo nella campagna principale, il tutto con una progressione elegante".

Attraverso gli strumenti accessibili nel garage di Stark potremo personalizzare gli equipaggiamenti, le abilità e le armi di Iron Man prima di spiccare il volo, tutto ciò rimanendo all'interno di un ecosistema di gioco completamente ricreato in realtà virtuale.

A detta di Samra, infatti, la grande libertà d'azione offerta dal titolo verrà rappresentata all'interno del garage per garantire il massimo livello di immedesimazione: la postazione dove poter customizzare e potenziare l'armatura, ad esempio, comprenderà decine di elementi con cui interagire e con cui avere uno sguardo d'insieme dell'esoscheletro e della sua graduale evoluzione. Sempre all'interno del garage sarà possibile sbloccare delle personalizzazioni estetiche, anch'esse collegate alla progressione dell'esperienza di gioco e alle avventure da vivere con le molteplici attività della storia principale.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, informiamo i futuri inquilini di Villa Stark che Marvel's Iron Man VR sarà disponibile dal 3 luglio in esclusiva su PlayStation 4 con PS VR. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su come combattere come Tony Stark in Iron Man VR.