Marvel's Iron Man VR per PlayStation VR ha una nuova data d'uscita

All'inizio del mese di aprile, Sony non ha rinviato solamente The Last of Us Part 2, ma anche Marvel's Iron Man VR, gioco esclusivo per PlayStation VR. A differenza del gioco di Naughty Dog, tuttavia, non aveva ricevuto una nuova data.

Oggi, finalmente, il publisher giapponese si è espresso sul destino del gioco: Sony Interactive Entertainment, in collaborazione con lo studio di sviluppo Camouflaj, ha annunciato che Marvel's Iron Man VR verrà pubblicato il prossimo 3 luglio. Nelle settimane che ci separano dall'uscita verranno condivise ulteriori informazioni - e presumibilmente nuove scene de gioco.

Il lancio originario, ricordiamo, era fissato per il 15 maggio. Per fortuna, l'attesa aggiuntiva non si rivelerà troppo prolungata.