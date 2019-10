Marvel's Iron Man VR: presentate Standard Edition e Digital Deluxe Edition

Il team di Camouflaj ha presentato al pubblico il nuovo story trailer di Marvel's Iron Man VR, con il quale è stato introdotto il villain che affronteremo nel gioco: Ghost.

Ma non solo, in occasione del New York Comic Con, è stata anche annunciata la data di pubblicazione definitiva del gioco per PlayStation VR, il cui esordio sul mercato è atteso per il prossimo 28 febbraio 2020. Dalle pagine del PlayStation Blog, Sony ci rivela che Marvel's Iron Man VR potrà essere acquistato nei seguenti formati: Standard Edition, disponibile sia in versione fisica sia in versione digitale, e Digital Deluxe Edition. Quest'ultima include al suo interno:

Gioco Marvel’s Iron Man VR;

4 decorazioni armatura Deluxe Edition (Avenger d’oro, Black Centurion, Aculeo solare, Stealth);

12 punti ricerca: I punti ricerca possono essere ottenuti analizzando i dati di combattimento di Iron Man. Questa procedura di ricerca e analisi permette a Friday di sviluppare nuove tecnologie (armi e potenziamenti) per l’armatura a impulsi. Usando questi punti ricerca è possibile sbloccare in anticipo armi e potenziamenti per personalizzare lo stile di combattimento.

Colonna sonora Digital Deluxe di Marvel’s Iron Man VR;

Tema PS4 Digital Deluxe Edition di Iron Man;

Potete visionare un'immagine riassuntiva dei contenuti della Digital Deluxe Edition direttamente in calce a questa news.Restando in ambito Marvel Games, segnaliamo la pubblicazione di un nuovo trailer di Marvel's Avengers