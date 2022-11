Marvel's Iron Man VR: Tony Stark spicca il volo su Meta Quest 2 e Quest Pro

Il preannunciato approdo di Marvel's Iron Man VR su Meta Quest 2 e Quest Pro si concretizza quest'oggi, giovedì 3 novembre, con l'arrivo dell'avventura in Realtà Virtuale di Camouflaj sullo store digitale accessibile dai dispositivi VR di Meta/Facebook.

Il porting per Quest 2 e Quest Pro dell'avventura in soggettiva vissuta nel 2020 su PSVR è stata realizzata in collaborazione con Endeavor One e, ovviamente, Sony Interactive Entertainment e Marvel Entertainment: la partnership, spiegano i vertici di Camouflaj, ha consentito al team di sviluppo di realizzare un progetto in grado di soddisfare le aspettative degli appassionati.

In Marvel's Iron Man VR, i giocatori possono indossare l'iconica armatura di Tony Stark e cimentarsi in tante attività per affrontare una nuova, pericolosa minaccia. Il porting per Quest 2 e Quest Pro di Marvel's Iron Man VR è disponibile da oggi su Meta Quest Store al prezzo di 39,99 euro.

Date un'occhiata al video che trovate in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa avventura. Qualora ve la foste persa, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Marvel's Iron Man VR su PSVR, una versione contenutisticamente identica all'ultima edizione per dispositivi in Realtà Virtuale di Meta.