Marvel's Iron Man VR varca i confini PlayStation: data d'uscita su Meta Quest 2

Pubblicato originariamente su PlayStation VR nel luglio del 2020, Marvel's Iron Man VR è stato uno dei titoli più interessanti pubblicati sulla periferica di Sony per la realtà virtuale. La nostra recensione di Marvel's Iron Man VR conferma le buone qualità dell'opera firmata Camouflaj, che si appresta adesso a varcare i confini PlayStation.

Nel corso del Meta Connect dell'11 ottobre 2022, infatti, è arrivata conferma che il gioco con protagonista Iron Man sarà disponibile anche per Meta Quest 2 a partire dal prossimo 3 novembre 2022. La nuova versione è sempre realizzata da Camouflaj in collaborazione con Endeavor One, con supporto da parte di Sony Interactive Entertainment e Marvel Entertainment.

I possessori di Meta Quest 2 potranno quindi godersi molto presto l'avventura dell'iconico eroe Marvel e sfrecciare attraverso i cieli vestendo i suoi panni nel frattempo che provano a porre fine alle sinistre macchinazioni di Ghost, un hacker dotato di un proprio esercito di droni e pericolosamente legato al passato di Tony Stark, il miliardario filantropo che si cela dietro la maschera di Iron Man.

La nuova edizione sarà completa di tutti i contenuti pubblicati originariamente su PlayStation, e non mancherà dunque il New Game Plus per Marvel's Iron Man VR, per un'esperienza che promette di rivelarsi ancora una volta molto accattivante.