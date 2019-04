Marvel's Iron-Man VR Video Anteprima: vestiamo i panni di Tony Stark in Realtà Virtuale

Fra le tante novità della lineup VR di Playstation, c'è anche Iron-Man VR, che permette di vestire finalmente i panni di Tony Stark e di utilizzare la sua leggendaria tuta corazzata. Abbiamo avuto modo di provare una piccola demo, e in questo video vogliamo raccontarvi com'è andata...

Nel gameplay trailer ammirato durante la kermesse di Sony del PlayStation State of Play, il team Camouflaj ha tratteggiato i contorni del quadro ludico di un'opera che promette di regalarci un'esperienza immersiva e avvincente nei panni di uno degli eroi Marvel più amati dal pubblico, merito soprattutto della serie cinematografica degli Avengers e dei film incentrati sulla figura dell'eclettico presidente delle Stark Industries.

Prima di lasciarvi in compagnia della video anteprima su Iron-Man VR di Francesco Fossetti e Luca De Pauli, segnaliamo ai nostri lettori e a tutti gli appassionati di videogiochi per PS VR che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un video speciale su Beyond, il nuovo aggiornamento di No Man's Sky che introdurrà gratuitamente la compatibilità con il visore per la realtà virtuale di Sony nella versione PlayStation 4 (e PS4 Pro) dell'ambiziosa avventura sci-fi di Hello Games e dell'ormai celebre Sean Murray.