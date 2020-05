Marvel's Iron Man VR: voliamo insieme a Tony Stark nella demo per PSVR

A sorpresa gli autori di Camouflaj hanno pubblicato una versione dimostrativa di Marvel's Iron-Man per PlayStation : eccovi le nostre impressioni dopo una prova su strada con la nuova avventura in Realtà Virtuale da vivere a luglio nella sua versione completa in esclusiva su PS4.

La demo di Marvel's Iron Man VR offre agli utenti del caschetto delle meraviglie di Sony l'opportunità unica di indossare l'esoscheletro ipertecnologico di Tony Stark per padroneggiare l'arte del volo e affrontare alcune delle missioni del gioco finale.

L'esperienza virtuale offertaci da Camouflaj ci permette così di familiarizzare con il sistema di movimento di questa attesa "simulazione di Avenger" e di esaudire il sogno di volare con l'armatura di Iron Man. Gli utenti che si cimentano con le sfide della demo possono anche sbloccare delle personalizzazioni (come la decorazione Lava Fusa) una volta che il titolo sarà finalmente disponibile nei negozi.

Il lancio di Marvel's Iron Man VR è previsto per il 3 luglio, rigorosamente in esclusiva su PS4 per i possessori di PlayStation VR. Già che ci siamo, vi ricordiamo che PS VR e i suoi bundle saranno tra i protagonisti delle offerte dei PlayStation Days of Play 2020 appena annunciati, con tantissime offerte e promozioni dedicate agli utenti vecchi e nuovi di PS4.