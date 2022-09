Da Marvel's Iron Man a Wolverine e Spider-Man 2: niente MCU videoludico in arrivo

Con l'annuncio di un Marvel's Iron Man sviluppato da EA Motive, la già estesa line-up di titoli Marvel in arrivo sul mercato videoludico si è ampliata ulteriormente.

L'avventura di Tony Stark andrà infatti ad aggiungersi all'ormai prossimo esordio di Marvel's Midnight Suns, mentre successivamente sarà il turno di Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Wolverine e Marvel's World of Heroes, con protagonisti Captain America e Black Panther. Se questo non bastasse, è già stato confermato che EA e Marvel Games stanno lavorando ad altri giochi non annunciati.

Con così tante produzioni in uscita, verrebbe quasi da pensare che Marvel Games stia puntando all'edificazione di un Marvel Interactive Universe. Unta teoria suggestiva, che tuttavia è già stata esclusa da Bill Rosemann, Vice Presidente e Direttore Creativo della compagnia. Nel corso di un'intervista successiva al reveal di Marvel's Iron Man, il dirigente ha commentato tale eventualità.

"Sorprendentemente, - ha dichiarato Rosemann - il mondo ha ormai molta familiarità con il multiverso, e lo accetta". Nonostante ciò, Marvel Games ritiene che applicare la logica dell'MCU nel mondo dei videogiochi andrebbe a limitare eccessivamente la creatività dei singoli team. "Vogliamo dare a tutti la possibilità di raccontare la propria storia. Non vogliamo doverci trovare a impedire ad un team di distruggere la luna solo perché la luna serve ad un'altra software house!".



I giocatori potranno dunque fruire dei titoli Marvel Games in maniera indipendente l'uno dall'altro, senza il rischio di perdersi collegamenti o smarrire il senso generale della storia.