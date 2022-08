Marvel's Midgnight Suns: Scarlet Witch è davvero 'elettrizzante' nel nuovo video gameplay

Le fucine digitali di Firaxis sfornano un nuovo video gameplay di Marvel's Midnight Suns interamente dedicato a Scarlet Witch e ai suoi "poteri elettrizzanti".

Apparsa per la prima volta nel fumetto X-Men n.4 del 1964, Wanda Maximoff è stata marchiata alla nascita dal malvagio e antico dio Chthon che aveva percepito in lei una fortissima predisposizione alle arti arcade. L'influenza segreta di questa entità darà modo a Wanda di scatenare le sue abilità per riuscire a manipolare la realtà e la sua magia del caos senza alcun limite.

Il nuovo filmato ingame datoci in pasto da Firaxis sfrutta questo antefatto narrativo per manifestare tutti gli "elettrizzanti" poteri che evolverà Scarlet Witch nella sua battaglia contro le forze del male rappresentate dalle legioni di Lilith.

Anche Scarlet Witch, come Doctor Strange, Spider-Man e tutti gli altri eroi di Midnight Suns, trarrà forza dal sistema delle Carte Battaglia escogitato per rendere più imprevedibile e immersivo ogni scontro da affrontare nel prossimo GDR tattico degli autori di XCOM.

In ragione del recente annuncio del rinvio di Marvel's Midnight Suns a data da destinarsi, non sappiamo però quando avremo finalmente modo di imbarcarci in questa nuova avventura insieme a tutti gli appassionati di strategici su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.