Marvel's Midnight Suns arriva a ottobre: lo spettacolare trailer svela Spider-Man e Venom!

Dopo essersi conquistati l'apprezzamento del pubblico con la serie di XCOM, gli autori di Firaxis Games mantengono la promessa e tornano a presentare Marvel's Midnight Suns sul palco della Summer Game Fest 2022.

Con uno spettacolare nuovo trailer, la software house alza il sipario sul cast di supereroi che troveranno spazio nel suo nuovo GDR tattico. Scopriamo così che anche Spider-Man è pronto a entrare in scena in Marvel's Midnight Suns, accanto ai già annunciati Wolverine, Doctor Strange, Iron Man e moltissimi altri. Spazio anche all'ingresso in scena di Scarlet Witch, mentre Lilith è pronta ad ammaliare coi suoi poteri anche Venom e Hulk! Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il nuovo filmato dedicato. Pronti a fronteggiare la Madre di Demoni?

In occasione della Summer Game Fest, il team di Firaxis Games ha inoltre confermato la data di uscita del GDR tattico: Marvel's Midnight Suns arriverà il prossimo 7 ottobre 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Manca al momento la data di lancio della versione Nintendo Switch del titolo, ma il futuro arrivo del titolo sulla console ibrida resta confermato.

Segnaliamo che per tutti i dettagli sull'avventura a marchio Marvel potete restare sulle pagine di Everyeye. Abbiamo infatti avuto la possibilità di testare una Demo estesa del gioco in esclusiva italiana: vi raccontiamo la nostra esperienza in un ricco provato di Marvel's Midnight Suns.