Marvel's Midnight Suns: arrivano i requisiti minimi e consigliati del gioco

Come sappiamo,Marvel's Midnight Suns uscirà nel 2022 e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 2 dicembre dello stesso anno. La ventura produzione dedicata all'universo supereroistico Marvel, il cui nome riporta le firme di Firaxis Games e 2K Games, ha da poco ricevuto un aggiornamento alla pagina Steam.

La sezione ufficiale di Steam dedicata a Marvel's Midnight Suns ha ricevuto un aggiornamento per i requisiti di sistema. Come di consueto, infatti, la pagina del prodotto riporta i requisiti hardware minimi e consigliati, al fine di permettere a tutti giocatori di sapere con largo anticipo se la propria piattaforma da gaming abbia la possibilità di far girare un determinato prodotto.

Dopo il trailer di gameplay della furia esplosiva di Magik, infatti, l'utenza era impaziente ed entusiasta all'idea di poter ricevere ulteriori informazioni sull'ormai imminente GRD tattico a turni, in cui la sarà proprio la strategia e la gestione dei propri supereroi preferiti a farla da padrone. Marvel's Midnight Suns permetterà di combattere e creare strategie negli angoli più oscuri dell'universo Marvel, andando alla caccia di demoni guidando un team di guerrieri dalle doti sovrannaturali.

Come sappiamo, seppure il gioco sia in uscita tra sole sei settimane circa, ad oggi è possibile preacquistare Marvel's Midnight Suns nella sua edizione standard, digital e legendary ad un prezzo di, rispettivamente, 59.99, 79.99 e 99.99; il gioco sarà acquistabile su Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, senza considerare l'ecosistema PC. Tuttavia, le informazioni circa i requisiti necessari per avviare Marvel's Midnight Suns su computer sono state rivelate solamente in data odierna.

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3-2200G o Intel Core i5-4430

8 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 470 o GeForce GTX 960 - 4GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio

Requisiti consigliati di sistema

Sistema operativo: identico a quello richiesto per i requisiti minimi di sistema

Processore: AMD Ryzen 5-2600X o Intel Core i7-6700

16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 5700 o GeForce GTX 1070

Scheda video: AMD RX 5700 o GeForce GTX 1070 DirectX: Versione 12

Memoria: anche in questo caso, saranno necessari solamente 60 GB di spazio sul proprio Hard Disk o SSD

In conclusione, possiamo certamente dire che Marvel's Midnight Suns non richiederà di avere un hardware troppo performante. Entrambi i requisiti per l'avvio del gioco non necessitano di componenti interne di ultimissima generazione, vedasi, ad esempio, la richiesta di una GTX 1070 come scheda video per i requisiti consigliati di sistema.