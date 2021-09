Marvel's Midnight Suns: in arrivo uno Showcase con tante novità sul gameplay

Rassicurati gli appassionati sull'assenza di microtransazioni in Marvel's Midnight Suns, i ragazzi di Firaxis riguadagnano i social per fissare un evento in streaming con tante novità e sorprese sul gameplay del loro prossimo, intrigante strategico in stile XCOM in sviluppo per PC e console.

Gli autori della storica software house del Maryland approfitteranno di questo Gameplay Showcase digitale per rinsaldare il proprio rapporto con i fan e dare loro l'opportunità di scoprire tutta una serie di dettagli inediti sui contenuti, sulle dinamiche di combattimento e sulla progressione delle attività da svolgere interpretando i supereroi di Midnight Suns.

La finestra mediatica che si appresta ad aprire Firaxis vedrà per protagonisti The Hunter e Wolverine: il dinamico duo se la vedrà con Sabretooth e, così facendo, mostreranno indirettamente gli elementi fondanti del combat system di Midnight Suns, dallo studio della mappa alla scelta delle tecniche da attuare per guadagnare un vantaggio tattico nei confronti degli avversari di turno. L'appuntamento con il Gameplay Showcase di Marvel's Midnight Suns è previsto per le ore 20:00 italiane di domani, martedì 7 settembre.

Se volete saperne di più su questo progetto siete curiosi di scoprire le differenze e le possibili analogie con XCOM, vi rimandiamo al nostro speciale su Marvel's Midnight Suns a firma di Daniele D'Orefice, con tutte le anticipazioni sullo strategico di Firaxis in uscita su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a marzo 2022.