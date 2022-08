Marvel's Midnight Suns, ecco il Cacciatore: l'eroe personalizzabile presentato in video

Già noti per la serie di XCOM, i ragazzi di Firaxis si sono presi del tempo extra per limare l'esperienza di gioco di Marvel's Midnight Suns. Nell'attesa di conoscere la nuova data di lancio del gioco, ci viene concessa una nuova anteprima tramite il trailer dedicato al Cacciatore.

Il Cacciatore è un eroe che fa il suo esordio assoluto nell'universo Marvel con il titolo di Firaxis, e si tratta di un personaggio di cui potremo modificare sesso e fattezze a nostro piacimento. Come ben evidenziato all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in cima, il Cacciatore utilizzerà le sue lame affilate e potrà anche servirsi di alcune bestie feroci come suoi potenti alleati sul campo di battaglia. Firaxis ha anche fornito una breve introduzione narrativa per il personaggio:

"Hunter nacque secoli fa, erede di un uomo comune e una potente creatura immortale. Quando suo padre cadde vittima di un'epidemia, la madre di Hunter, la strega Lilith, fu distrutta dal dolore. Il suo tormento interiore corruppe la sua magia e la trascinò su un sentiero oscuro che la portò a Quando Hunter raggiunse l'età adulta, si rivelò essere l'unica creatura abbastanza potente da sconfiggere Lilith e riportare la pace". Entrambi sono però stati riportati in vita dopo secoli, e Hunter è costretto ora ad affrontare i suoi demoni interiori, nati dal dolore e dal senso di colpa.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo strategico di Firaxis vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Midnight Suns.