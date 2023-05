Marvel's Midnight Suns cancellato su Switch, ma c'è la data per le versioni PS4 e Xbox One

Nonostante i pregevoli consensi di critica ottenuti, Marvel's Midnight Suns si è rivelato un flop tale da costringere Take-Two ad annunciare tagli per 50 milioni di dollari. Il GDR Tattico sviluppato da Firaxis è disponibile dallo scorso dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma ci sono novità per le altre versioni.

Attraverso un comunicato, 2K e Firaxis Games annunciano che le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Marvel's Midnight Suns saranno disponibili a partire dall'11 maggio 2023, assieme a tutti i DLC pubblicati. A differenza dei piani originali, però, l'esordio di queste versioni avverrà soltanto in digitale, mentre è stata cancellata la distribuzione in formato fisico sia per la piattaforma Sony che per quella Microsoft. Restando sempre in tema di piani cancellati, gli autori confermano che l'uscita della versione Nintendo Switch di Marvel's Midnight Suns è stata definitivamente annullata e dunque non vedrà mai la luce.

Sempre per l'11 maggio è inoltre prevista la pubblicazione del quarto ed ultimo DLC del gioco, Tempesta di Sangue, che introdurrà Tempesta tra i personaggi giocabili. Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile su tutte le piattaforme, PS4 e Xbox One comprese, e potrà essere acquistato singolarmente oppure come parte del Season Pass del gioco. Per l'occasione 2K e Firaxis hanno pubblicato il trailer incentrato su Tempesta di Sangue, che ci mostra in azione la nuova eroina.

La nostra recensione di Marvel's Midnight Suns evidenzia quanto il GDR Tattico incentrato sugli eroi Marvel sia un prodotto di eccellente fattura: a maggior ragione, dunque, dispiace per il mancato successo commerciale dell'opera.