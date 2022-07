Marvel's Midnight Suns: Capitan America protagonista del nuovo gameplay trailer

Marvel's Midnight Suns si pone l'obiettivo di unire la filosofia di gameplay tattico appartenente alla serie di XCOM a delle meccaniche da gioco di ruolo, il tutto ambientato nell'universo Marvel: nuovi dettagli sul gioco sono stati svelati nell'ultimo gameplay trailer pubblicato da 2K Games incentrato sul personaggio di Capitan America.

Da qui al lancio del gioco previsto ad ottobre, lo sviluppatore Firaxis e l'editore 2K accenderanno i riflettori su ciascuno dei principali eroi giocabili, ed hanno deciso di iniziare con Capitan America.

Dopo aver mostrato il trailer con Spider-Man e Venom, ecco dunque uno showcase focalizzato sulle abilità in combattimento di Capitan America e sul ruolo che giocherà all'interno delle dinamiche di team. Come possiamo osservare dando uno sguardo al filmato che trovate in apertura, il supereroe sfrutta le sue capacità difensive e i suoi attacchi ad alto danno per attirare l'aggro dei nemici e proteggere i suoi compagni di squadra. Le sue abilità difensive e offensive vengono ulteriormente approfondite nel corso del video, e ci viene anche spiegato come costruendo e coltivando l'amicizia con Steve Rogers tra una missione e l'altra influenzeremo le sue prestazioni durante i successivi combattimenti.

Se volete saperne di più sul nuovo titolo firmato Firaxis, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva di Marvel's Midnight Suns.