Marvel's Midnight Suns, Captain Marvel annichilisce i nemici nel suo video gameplay

Dopo il precedente video sulla storia di Captain Marvel, il nuovo titolo di Firaxis Games, Marvel's Midnight Suns, riceve un nuovo contributo dedicato alle abilità della famosa eroina.

Tra le altre cose, il video fa il focus sulla presenza di una barra di potenziamento capace di raddoppiare l'attacco e la difesa del personaggio, ma anche sulle abilità di attacco e contrattaco utili per mettere fuori gioco i nemici.

Marvel's Midnight Suns, per chi ancora non lo conoscesse, sarà un titolo strategico interamente basato sull'utilizzo delle carte. Il titolo includerà, tra i personaggi giocabili, diversi volti noti come Iron Man, Doctor Strange e persino l'amichevole uomo ragno di quartiere. E proprio con un video sulle abilità di Spider-Man, il team di sviluppo ha deciso di svelare ai fan le caratteristiche degne di nota del personaggio, i cui punti di forza saranno basati sul dinamismo.

E se avete delle curiosità particolari sul gioco, il nostro approfondimento su Marvel's Midnight Suns può sicuramente aiutarvi a saperne di più. Nell'articolo, scritto dalla nostra Cristina Bona, vi abbiamo parlato di come il team di sviluppo abbia messo tutta la passione per i fumetti durante la creazione del gioco. Marvel, dal canto suo, sembra credere molto nella produzione e non ha posto paletti particolari.

Marvel's Midnight Suns uscirà il prossimo 7 Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.