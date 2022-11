Marvel's Midnight Suns è in cerca di vendetta: il nuovo trailer è tutto per Ghost Rider

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di un ricco video gameplay di Marvel's Midnight Suns, il team di Firaxis Games alza il sipario su uno dei protagonisti della sua nuova avventura.

Assoluto protagonista di un ricco trailer dedicato, Ghost Rider scatena la propria furia sui malcapitati villain. La versione demoniaca di Robbie Reyes, apparsa per la prima volta in All-New Ghost Rider nel 2014, sarà infatti uno dei tanti personaggi giocabili disponibili all'interno di Marvel's Midnight Suns, avventura strategica ambientata nell'universo della Casa delle Idee.

A bordo della sua immancabile quattro ruote infernale, altrimenti nota come Hell Ride, Ghost Rider è in costante cerca di vendetta. Quando questo sentimento prende il sopravvento, lo spirito demoniaco assume il controllo di Robbie Reyes, che si ritrova così a vestire i panni di eroe. Terminata la missione, il giovane si ritrova spesso confuso e smarrito, in parte angosciato dal lato oscuro dormiente che riposa nel suo animo. Il furioso stile di combattimento di Ghost Rider si appresta a scatenarsi nel nuovo titolo degli autori di XCOM, atteso su PC e console il prossimo dicembre.



In seguito al lancio, l'avventura videoludica proseguirà per diverso tempo, grazie al ricco Season Pass di Marvel's Midnight Suns, che includerà quattro nuovi eroi e altrettanti archi narrativi aggiuntivi.