Marvel's Midnight Suns classificato in Australia: nel rating spuntano le microtransazioni

In seguito al rinvio di Marvel's Midnight Suns, dal team di Firaxis non sono ancora giunti aggiornamenti ufficiali in merito alla possibile finestra di lancio del titolo.

La data di uscita dell'avventura a marchio Marvel sembra tuttavia essere ormai piuttosto vicina. A suggerirlo, è l'avvio del processo di classificazione del titolo, che è già passato al vaglio dell'ente dedicato in Australia. L'assegnazione del rating, lo ricordiamo, è infatti uno degli ultimi passaggi che coinvolgono la pubblicazione di un videogioco: circostanza che lascia presumere un arrivo di Marvel's Midnight Suns nel corso dell'estate 2022.

L'ente di classificazione australiano ha assegnato al RPG tattico di Firaxis un rating "M", identificando la produzione come adatta ad un pubblico di età superiore ai 15 anni. A giustificare l'assegnazione di tale rating, troviamo citati la natura delle tematiche trattate, l'inclusione di violenza di stampo supereroistico e - dettaglio singolare - la presenza di microtransazioni. Quest'ultimo riferimento lascia in particolare piuttosto perplessi: nel settembre dello scorso anno, Firaxis aveva infatti confermato che Marvel's Midnight Suns non avrebbe incluso acquisti in-game. La software house aveva escluso anche la presenza di transazioni legate a DLC o oggetti cosmetici. Da allora, il team potrebbe evidentemente aver cambiato idea, ma per saperne di più sarà necessario attendere una nuova presentazione di Marvel's Midnight Suns.