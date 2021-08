Marvel's Midnight Suns: come sbloccare la skin gratis Nightstalker di Blade

A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale di Marvel's Midnight Suns alla Gamescom 2021, il team di sviluppo ha aggiornato il sito dello strategico a base di supereroi con i dettagli utili per riscattare una skin esclusiva al lancio per Blade il cui nome è Nightstalker.

Per bloccare la skin (visibile nell'immagine in apertura della guida), occorre visitare il sito ufficiale e completate il form per l'iscrizione alla newsletter inserendo l'email, la data di nascita e la regione. Completato questo passaggio vi verrà chiesto di cliccare sul tasto "Go to 2K" per spostarvi sul sito del publisher ed effettuare l'accesso al vostro account o crearne uno nuovo. Se non avete ancora un profilo 2K Games potete immediatamente crearne uno effettuando il login con le credenziali dei vostri account PlayStation, Xbox, Steam, Epic Games o Nintendo. A prescindere da quale sia il metodo utilizzato per accedere al sito ufficiale, assicuratevi che l'email inserita per l'iscrizione alla newsletter sia la stessa in uso sul vostro account 2K Games e che le piattaforme in vostro possesso siano correttamente collegate al profilo. Se non siete sicuri di aver seguito correttamente tutti i passaggi, potete verificare nella sezione del sito dedicata alle newsletter, ovvero "Iscrizioni", che vi sia la spunta in corrispondenza di Marvel's Midnight Suns. Va precisato che il costume di Blade potrà essere riscattato solo una volta per ogni account e sarà disponibile all'interno di Marvel's Midnight Suns solo dopo la sua uscita.

Per chi non lo sapesse, Marvel's Midnight Suns è il nuovo progetto dei creatori di XCOM ed è in uscita nel corso del mese di marzo del prossimo anno sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam ed Epic Games Store). Sapevate che in Marvel's Midnight Suns ci saranno delle specie di romance tra il protagonista e gli altri supereroi?