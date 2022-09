Marvel's Midnight Suns ha una data ufficiale, ed esce nel 2022!

Originariamente previsto per il 7 ottobre 2022, Marvel's Midnight Suns era stato rinviato di nuovo e si temeva un posticipo per il 2023. Dal Disney & Marvel Games Showcase del 9 settembre, però, arrivano buone notizie: l'RPG tattico di 2K e Firaxis Games ha una data ufficiale fissata sempre per il 2022.

Marvel's Midnight Suns arriverà su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch il 2 dicembre 2022, in tempo per le festività natalizie. E' dunque scongiurato un possibile rinvio fino al prossimo anno, come sembrava in un primo momento. Chiunque prenoterà il gioco, in aggiunta, avrà inoltre accesso alla Defenders Skin di Doctor Strange.

L'annuncio della data è arrivato al termine di un trailer nuovo di zecca che ci ha permesso di dare un nuovo sguardo ai protagonisti ed alle meccaniche di gioco, che promettono di rivelarsi profonde e sofisticate per garantire sfide coinvolgenti ed impegnative. Nei panni del protagonista originale pensato appositamente per il gioco, noto come il Cacciatore, i giocatori interagiranno con diversi eroi iconici come Wolverine, Iron Man, Spider-Man, Captain America, Scarlet Witch, Captain Marvel ed altri protagonisti ancora.

Per ulteriori approfondimenti potete leggere il nostro speciale su Marvel's Midnight Suns, incentrato sulle ispirazioni del gioco.