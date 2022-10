Marvel's Midnight Suns: Deadpool chiama Kratos di God of War, Cory Barlog risponde

La singolare iniziativa lanciata sui social da Firaxis per promuovere Marvel's Midnight Suns con Deadpool spinge il supereroe più controverso e polarizzante della Casa delle Idee a scomodare Kratos, il Fantasma di Sparta ormai prossimo a far tremare i pilastri del pantheon norreno con il Ragnarok di God of War.

Il simpatico siparietto che è andato in scena su Twitter ha visto per protagonisti Cory Barlog e il team social di Firaxis Games. Il Game Director del primo atto del 'reboot norreno' di God of War del 2018 si è rivolto a Deadpool, in cerca di nuove reclute per i Midnight Suns, spiegandogli che "lui ha un'ascia" (chiaro riferimento al Leviatano del Dio della Guerra).

A quel punto, l'antieroe mascherato ha colto l'occasione e risposto 'per le rime' a Barlog pubblicando un'esilarante immagine che ritrae il dirigente di Sony Santa Monica nei panni dello stesso Kratos, con tanto di ascia brandita per fare a brandelli le armi del povero Deadpool.

Al netto di improbabili (per non dire impossibili) collaborazioni che consentano a Firaxis di inserire Kratos nel roster di Marvel's Midnight Suns, i giocatori del GDR strategico avranno comunque accesso a una squadra di supereroi davvero molto ampia già a partire dal 2 dicembre, quando il nuovo titolo targato 2K Games sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S (la versione Nintendo Switch uscirà in un secondo momento). Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale sui segreti di Marvel's Midnight Suns tra Spider-Man e demoni.