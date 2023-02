Marvel's Midnight Suns: il director lascia Firaxis dopo oltre 20 anni di servizio

Rivoluzione in casa Firaxis Games, che perde alcuni dei suoi dipendenti storici. Dopo oltre 20 anni di onorata carriera lascia lo studio Jake Solomon, director di Marvel's Midnight Suns nonché mente dietro la serie di XCOM.

Attraverso un comunicato stampa, 2K annuncia importanti cambiamenti per Firaxis, con Solomon che saluta colleghi e fan attraverso un breve messaggio: "Mi sto imbarcando in un nuovo capitolo; tuttavia, sono incredibilmente grato di aver avuto l'opportunità di realizzare i miei sogni in Firaxis Games. Sono grato a tutti coloro che hanno apprezzato XCOM e Marvel's Midnight Suns, e ai miei partner di sviluppo e pubblicazione che hanno contribuito a dare vita a questi giochi".

Oltre a Solomon anche Steve Martin, capo di Firaxis, lascia la compagnia dopo 25 anni. 2K conferma che a prendere il suo posto sarà Heather Hazen, in precedenza direttrice operativa della compagnia e che ora ne prende le redini. Si tratta dunque di trasformazioni molto importanti all'interno dell'azienda, con tutta probabilità collegate all'insuccesso commerciale della loro ultima produzione.

Infatti, Marvel's Midnight Suns è stato un flop, spingendo Take-Two, proprietaria di Firaxis, ad attuare tagli per 50 milioni di dollari. Con l'addio di Solomon resta al momento incerto il futuro di XCOM: nelle scorse settimane l'ormai ex director aveva spiegato che non c'erano piani per un XCOM 3 e che al momento era del tutto concentrato sull'RPG tattico a tema Marvel. Con i vertici Firaxis completamente rinnovati, resta ora da capire come la software house intenderà muoversi per il futuro dell'apprezzata serie strategica.