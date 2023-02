Marvel's Midnight Suns, disponibile la versione di prova: 'Ora non avete più scuse'

Come rivelato da Take-Two nel corso del suo ultimo report finanziario, Marvel's Midnight Suns è stato un flop per l'azienda, con vendite al di sotto delle aspettative che hanno comportato tagli di prezzo molto rapidi nel tentativo di risollevare la situazione commerciale del gioco.

E sempre con l'obiettivo di migliorare le performance del gioco sul mercato, Firaxis Games annuncia che una versione di prova per Marvel's Midnight Suns, della durata di tre ore, è disponibile per il download sia su PlayStation che su Xbox. Nel primo caso per accedere alla versione dimostrativa è necessario essere abbonati a PlayStation Plus Premium, al contrario per gli utenti delle console Microsoft non è richiesto alcun tipo d'iscrizione ai servizi Xbox. La demo sarà accessibile per circa un anno, fino al 27 gennaio 2024.

"Midnight Suns è al 100% il gioco che volevo fosse. Take-Two e 2K ci hanno dato tutto il tempo e le risorse di cui avevamo bisogno per realizzare il gioco dei nostri sogni. Ora c'è una versione di prova gratis su Xbox e su PlayStation Plus Premium, dunque andate a giocarla, ora non avete più scuse", afferma Jake Solomon, director dell'RPG tattico incentrato sui supereroi Marvel, commentando l'arrivo della demo.

Se non l'avete mai giocato, la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns vi spiega perché si tratta di un'opera che merita le vostre attenzioni. La speranza è che la versione dimostrativa possa risollevare, anche solo un minimo, le sorti commerciali dell'opera nel prossimo futuro.