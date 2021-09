Marvel's Midnight Suns durerà fino a 60 ore: nuovi dettagli sul gameplay da Firaxis

Attraverso un'intervista concessa al portale GamerGraves, Firaxis ha fornito alcuni nuovi dettagli su Marvel's Midnight Suns, nuovo titolo strategico in stile XCOM con protagonisti i celebri eroi Marvel, atteso su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch a marzo 2022.

Anzitutto, rispetto alla serie XCOM, il creative director Jake Solomon conferma che Midnight Suns non avrà nessun limite di tempo per le missioni: "Il limite di tempo in XCOM aveva senso in termini di narrativa e gameplay, ma Marvel's Midnight Suns è un gioco diverso e quindi ha obiettivi e meccaniche differenti", spiega Solomon, aggiungendo inoltre importanti dettagli riguardo la longevità del gioco: "A seconda dell'abilità dei giocatori, Midnight Suns potrebbe durare tra le 40 e le 60 ore complessive".

Il director parla anche di un elemento di gameplay molto interessante presente nel titolo Marvel: i nostri eroi possono infortunarsi in battaglia, aspetto che comporterà una minore resa nella missione successiva. "Più porti un determinato eroe in battaglia, più lo metti a rischio di subire fin troppi danni fino ad infortunarsi", spiega Solomon, aggiungendo che "i personaggi infortunati possono essere ancora usati in combattimento, ma avranno diverse penalizzazioni, ad esempio potrebbero iniziare uno scontro con salute dimezzata. In alcune occasioni, comunque, potrebbero essere gli eroi stessi a chiedere di essere portati in azione ed otterrai così delle ricompense se farai ciò che chiedono".

Ricordiamo che è in arrivo uno showcase per Marvel's Midnight Suns, previsto per le 20:00 ore italiane di martedì 7 settembre. Firaxis ha inoltre già confermato che Marvel's Midnight Suns non avrà microtransazioni o DLC cosmetici.