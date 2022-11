Marvel's Midnight Suns esce su Xbox Game Pass al lancio oppure no?

Marvel's Midnight Suns si prepara ad esordire su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 2 dicembre 2022, con uscita in un secondo momento su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E l'RPG tattico con protagonisti i personaggi Marvel ha molto da offrire a tutti gli appassionati.

Come rivelato dalla nostra recensione di Marvel's Midnight Suns, l'ultima fatica di Firaxis Games è un prodotto di elevata caratura, capace di offrire battaglia complesse e coinvolgenti e con interessanti risvolti strategici, oltre ad una realizzazione visiva di qualità e tutto il carisma degli eroi della Casa delle Idee. A maggior ragione chi intendere giocarlo su Xbox o su PC si starà chiedendo se Marvel's Midnight Suns è disponibile sul Game Pass già al day one oppure no.

La risposta è negativa: il titolo prodotto da 2K non arriverà sul servizio in abbonamento di Microsoft al lancio e difficilmente vi arriverà in futuro, quantomeno nel breve periodo. Il solo modo dunque per poter accedere al gioco è di acquistarlo alla maniera tradizionale, che si tratti di prenderlo in versione fisica oppure in formato digitale.

La grande qualità del prodotto potrebbe però spingere all'acquisto anche a prezzo pieno: se avete ancora qualche dubbio, un video incentrato sul combat system di Marvel's Midnight Suns potrebbe aiutarvi ad avere idee più chiare sulla bontà dell'opera.