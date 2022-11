Marvel's Midnight Suns esplode nel trailer di lancio: eroi e azione a tutto spiano!

Il promettente combat system di Marvel's Midnight Suns si appresta a esercitare il proprio fascino sui videogiocatori appassionati dell'universo fumettistico Marvel.

Le pagine della Casa delle Idee prendono vita nella nuova creazione di Firaxis Games, che dopo XCOM e XCOM-2 hanno deciso di apporre la propria firma su di un GDR strategico di stampo supereroistico. Recuperando le serie Marvel a fumetti di Midnights Sons e Inferno, la software house di Baltimora presenta Marvel's Midnight Suns, un'epopea che metterà i giocatori nei panni di Hunter, personaggio completamente inedito nella mitologia della Casa delle Idee.

In seguito al risveglio di Lilith ad opera dell'Hydra, la guerriera si ritroverà ad unire le forze con un immenso cast di supereroi Marvel. Da Doctor Strange a Wolverine, passando per Iron Man, Captain America, Blade, Ghost Rider, Scarlet Witch e tantissimi altri, i Midnight Suns dovranno sventare i piani malvagi della Regina dei Demoni. Dall'altro lato della barricata, Venom, una versione corrotta di Hulk e tantissimi potenti avversari daranno filo da torcere ai nostri eroi.



Per un primo assaggio delle avventure che attendono il pubblico in Marvel's Midnight Suns, vi lasciamo alla visione del trailer di lancio, ricordandovi che il GDR sarà disponibile dal prossimo 2 dicembre 2022 su PC e console.