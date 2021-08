Marvel's Midnight Suns: Firaxis su 'amicizie profonde' e romance tra supereroi

Dopo aver presentato ufficialmente Marvel's Midnight Suns alla Gamescom 2021, di ritorno dall'Opening Night Live i ragazzi di Firaxis Games hanno chiarito un importante aspetto del canovaccio narrativo di questo GDR tattico ambientato nel lato oscuro del Marvel Universe.

Ai microfoni di IGN.com, il Direttore Creativo di Firaxis, Jake Solomon, ha precisato che nel corso dell'avventura a nessun membro della propria squadra di supereroi sarà consentito intraprendere delle relazioni amorose con gli altri appartenenti al gruppo o con eventuali PNG.

Nel corso dell'intervista, Solomon ha infatti spiegato che "l'idea di fondo è che, se massimizzi la tua amicizia con questi personaggi, sei vicino a loro come chiunque altro nell'universo Marvel. E quindi sì, non sono previste romance. Se avessi potuto sviluppare un sistema per coinvolgere Blade in storie d'amore l'avrei già fatto, ma sono personaggi molto ben definiti".

Pur senza prevedere delle vere e proprie storie d'amore e relazioni più intime tra i diversi membri della squadra, in Midnight Suns ci sarà comunque spazio per un sistema di "progressione emotiva" che terrà conto delle scelte dei giocatori e determinerà un avvicinamento tra gli appartenenti al gruppo di supereroi. A confermarlo è lo stesso Solomon nel riferire che "nel corso del gioco non ci saranno romance, ma sarà possibile instaurare delle amicizie che si fanno via via sempre più profonde. [...] Sarà divertente prendere questi personaggi affermati e trascinarli verso il lato oscuro dell'universo Marvel".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns è atteso al lancio per marzo 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.