Marvel's Midnight Suns: la furia di Magik esplode nel nuovo video gameplay

Dopo aver rassicurato gli utenti con la conferma dell'uscita nel 2022 di Marvel's Midnight Suns, i ragazzi di Firaxis ci rituffa nel multiverso della Casa delle Idee per offrirci un assaggio degli straordinari poteri di Magik, una dei tanti personaggi interpretabili nel loro prossimo videogioco a tinte strategiche.

Apparsa per la prima volta nel primo volume di Giant-Size X-Men del 1975, Magik è la strega mutante e regina della dimensione infernale conosciuta come Limbo: sin da giovane desidera ardentemente seguire le orme di suo fratello maggiore, Colosso, entrando nella Scuola per giovani dotati di Xavier.

Dopo essere stata rapita dal demone immortale Mefisto, Magik diventò la sua apprendista e, così facendo, riuscì a sbloccare il suo potenziale latente grazie anche all'utilizzo della Spada dell'Anima, un manufatto ancestrale che le permette di moltiplicare le forze psichiche nell'utilizzo di abilità come il teletrasporto.

I tumultuosi trascorsi di Magik la renderanno una recluta perfetta per i Midnight Suns, partecipando insieme a loro alla battaglia contro le forze del male capitanate da Lilith. In calce e in cima alla notizia trovate il riassunto della storia di Magik e il video 'Deep Dive' sulle abilità soprannaturali e sui poteri da utilizzare nell'universo del nuovo GDR strategico firmato dagli autori di XCOM.

Il lancio di Marvel's Midnight Suns è previsto per l'ormai non troppo lontano 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo titolo, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale sui segreti di Marvel's Midnight Suns tra storia, gameplay ed eroi.