Marvel's Midnight Suns: primo gameplay trailer ufficiale e tanti nuovi dettagli

2K Games ha presentato il primo gameplay trailer ufficiale dedicato a Marvel's Midnight Suns, il nuovo capitolo dedicato ai supereroi della Casa delle Idee, questa volta finiti nelle abili mani di Firaxis, noti autori della serie strategica di XCOM.

Oltre ad aver presentato il trailer che trovate in apertura, il publisher e lo sviluppatore hanno affidato alle pagine del PlayStation Blog la pubblicazione di una lunga serie di informazioni riguardanti la produzione, grazie alle quali ci vengono svelati numerosi aspetti del gameplay.

Innanzitutto, ci viene fornita una descrizione dell'eroe principale, un personaggio completamente originale per l'universo Marvel. "Uno con cui non avrai familiarità è il nostro protagonista, il Cacciatore, che è un eroe completamente nuovo e personalizzabile creato appositamente per questo gioco. Il trailer di gioco di oggi allude al profondo retroscena del Cacciatore e puoi scoprirne di più esplorando i terreni dell'Abbazia, una fortezza secolare nascosta a Salem, nel Massachusetts, che funge da base segreta dei Midnight Sun".

Nel corso dell'avventura potremo interagire con gli altri personaggi, tra cui Doctor Strange e Tony Stark, pronti a fornirci gli equipaggiamenti necessari sul campo di battaglia. A seconda delle nostre azioni, e dei rapporti che instaureremo con gli altri supereroi, saremo inoltre in grado di sbloccare abilità e bonus passivi.

Pur essendo ispirato a quello caratteristico della serie di XCOM, il combat system di Midnight Sun saprà differenziarsi grazie all'utilizzo delle carte da sfruttare in battaglia, nel mentre le interazioni ambientali e le azioni contestuali giocheranno un ruolo fondamentale nel corso degli scontri. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo a questo indirizzo.

Ricordiamo che Marvel's Midnight Suns uscirà a marzo 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.