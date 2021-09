Marvel's Midnight Suns senza microtransazioni e DLC cosmetici: parla Firaxis

A partire dai tie-in mobile free to play, passando per la natura live service di Marvel's Avengers, i fan degli adattamenti videoludici dedicati agli eroi della Casa delle Idee si sono abituati in questi ultimi anni alla presenza delle microtransazioni.

Le microtransazioni non troveranno terreno fertile all'interno di Marvel's Midnight Suns, il nuovo titolo in via di sviluppo presso gli studi di Firaxis, gli autori dell'apprezzata serie strategica di XCOM. Il creative director del progetto, Jake Solomon, ha confermato che Midnight Suns sarà "un RPG tattico single player". Questo significa che ciò che verrà pubblicato al lancio sarà un'esperienza completa, e tutti potranno accedere a qualsiasi contenuto confezionato dal team di sviluppo per questa nuova esperienza strategica. Non sono nemmeno previsti DLC o elementi extra dedicati agli oggetti cosmetici: "Esatto, non ci saranno. Non è ciò a cui stiamo puntando in questo caso".

Naturalmente questo non esclude che in futuro possano arrivare eventuali espansioni, così come accaduto con la serie di XCOM. In ogni caso, sarà bene attendere gli aggiornamenti degli sviluppatori riguardo al supporto post-lancio.

Marvel's Midnight Suns sarà pubblicato nel corso del 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Recentemente è stato svelato il primo gameplay trailer ufficiale del gioco.