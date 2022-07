Marvel's Midnight Suns: un Multiverso di poteri nel video gameplay di Doctor Strange

Dopo aver sbancato al botteghino e superato i 500 milioni di dollari con Doctor Strange 2, lo Stregone Supremo ritorna dal Multiverso della Follia per fare sfoggio delle sue abilità nel nuovo video approfondimento sugli eroi di Marvel's Midnight Suns.

L'ultimo filmato propostoci dal team di Firaxis Games ci offre una veloce panoramica sui tanti poteri sbloccabili da chi, insieme a Stephen Strange, si cimenterà nella battaglia contro le forze del male capitanate da Lilith.

Anche stavolta, come nei recenti casi del video di Spider-Man di Midnight Suns e del trailer sui poteri di Iron Man, gli sviluppatori del Maryland descrivono l'ampia rosa di abilità di Doctor Strange focalizzando le attenzioni dei giocatori sulle Carte Battaglia, il sistema escogitato per rendere più immersiva, imprevedibile e, per questo, divertente l'esperienza strategica offerta agli appassionati del genere.

Prima di lasciarvi alle magie ultraterrene e agli antichi artefatti del maestro di arti mistiche più "strano" della Casa delle Idee, vi ricordiamoche il prossimo GDR tattico degli autori di XCOM è atteso al lancio per il 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo successivo su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro speciale sui segreti di Marvel's Midnight Suns con tanto di intervista esclusiva agli sviluppatori.