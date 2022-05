Marvel's Midnight Suns non è disperso e riceve il rating 15+ in Corea

A inizio maggio, Marvel's Midnight Suns è stato valutato in Australia e nelle scorse ore il gioco di 2K e Firaxis ha ricevuto valutazione anche in Corea del Sud, dove ha ottenuto un rating +15, equivalente al nostro PEGI 16.

Inizialmente atteso per i primi mesi dell'anno, Marvel's Midnight Suns è stato rimandato alla seconda metà del 2022. Il motivo? La volontà di migliorare la qualità del progetto, come confermato dallo studio Firaxis, già autore di XCOM: "abbiamo deciso di posticipare il lancio perché abbiamo bisogno di più tempo per realizzare il miglior gioco possibile. Crediamo nella nostra visione creativa per Midnight Suns e vogliamo rendergli giustizia attraverso un'avventura indimenticabile ambientata nella realtà sovrannaturale della Marvel."

Il gioco è stato valutato come detto in Australia e Corea del Sud, questo vuol dire presumibilmente che il lancio non sarà troppo lontano e verosimilmente potrebbe avvenire durante l'estate, evitando così l'affollata finestra autunnale che vede decine di blockbuster AAA scontrarsi per il dominio delle vendite natalizie.

L'estate potrebbe essere il momento giusto per vedere nuovamente Marvel's Midnight Suns, grazie ai tanti eventi in programma come Xbox & Bethesda Games Showcase e la Summer Game Fest di Geoff Keighley al via il 9 giugno con l'evento di presentazione.