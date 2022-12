Gli sviluppatori di Marvel's Midnight Suns hanno realizzato l'ultimo desiderio di un fan

Nel corso di Marvel's Midnight Suns potreste gettare lo sguardo su un particolare albero, sulla cui corteccia c'è scritto: Luke Was Here. Si tratta di un omaggio che gli sviluppatori hanno voluto dedicare ad un fan del gioco, sfortunatamente scomparso lo scorso 12 novembre.

A Luke Wiltshire fu diagnosticato un neuroblastoma, un cancro raro e brutale che colpisce il sistema nervoso simpatico, quando aveva solo 14 anni. Durante i nove anni di cure e l'immobilità a cui è stato costretto, Luke ha trovato conforto nei videogiochi e negli eroi Marvel. Lo scorso anno, quando ha saputo che la sua situazione non stava migliorando e che non sembravano esserci più opzioni di cure, Luke ha espresso il suo ultimo desiderio: giocare a Marvel's Midnight Suns.

La sorella del ragazzo ha contattato l'ente di beneficienza Solving Kids' Cancer, che non sapendo esattamente come contattare gli sviluppatori di Firaxis ha pubblicato un post al riguardo su Linkedin. Le tantissime condivisioni hanno aiutato Luke a raggiungere Firaxis e 2K e ottenere una piccola anteprima sul gioco.

La build dello strategico Marvel non era affatto pronta al tempo, ma il team di sviluppo è riuscito a confezionare al meglio che poteva la prima sezione di gioco, che Luke ha potuto provare in anteprima. Il ragazzo ha anche fornito il proprio parere al riguardo, e per questo è stato nominato game design consultant nei titoli di coda. Luke è purtroppo scomparso poche settimane dopo aver esaudito il suo ultimo desiderio. Per ripercorrere la commovente storia di Luke Wiltshire potete consultare il filmato che vi abbiamo riportato in apertura, in cui a raccontare i fatti è la sorella del ragazzo.