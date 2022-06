Marvel's Midnight Suns: in regalo la skin per un supereroe misterioso, come ottenerla

In attesa di poter rivedere Marvel's Midnight Suns al Summer Game Fest, l'evento videoludico dell'estate organizzato dal buon Geoff Keiglhey, il team di sviluppo dello strategico in stile X-COM ha iniziato a distribuire una skin gratis per un personaggio misterioso.

Il profilo ufficiale Twitter del gioco si è aggiornato questa sera con un post molto interessante per chiunque sia intenzionato a giocare il titolo Firaxis. Attraverso il messaggio, infatti, gli sviluppatori hanno dato il via ad un'iniziativa che permetterà per un periodo di tempo limitato di ottenere un costume esclusivo nella versione finale di Marvel's Midnight Suns. Ottenere la skin, che è stata creata per un eroe di cui non è stata svelata l'identità, è davvero semplice: basta visitare il tweet che trovate in calce alla guida e ricondividerlo o mettergli un like con un profilo che segue l'account del gioco. Nel giro di una manciata di minuti dovreste ricevere una notifica sul social azzurro che vi rimanderà ad un messaggio del profilo del gioco con il codice.

Va precisato che il codice non può essere utilizzato al momento e andrà inserito all'interno del gioco al momento dell'uscita. In ogni caso gli sviluppatori hanno assicurato che il codice non ha una data di scadenza, quindi potete conservarlo senza alcun tipo di preoccupazione. Per quello che riguarda la possibilità di effettuare il retweet per partecipare all'iniziativa, questa resterà attiva solo ed esclusivamente fino al prossimo 10 giugno 2022.

Mentre aspettiamo che gli sviluppatori mostrino al pubblico l'aspetto del costume e rivelino l'identità del supereroe per il quale è stato creato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare anche la nostra guida su come sbloccare un costume extra di Blade in Marvel's Midnight Suns seguendo pochissimi passaggi.